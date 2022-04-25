Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности

Летевший из Кемерово в Москву самолет экстренно сел в Новосибирске из-за технеисправности

В ночь на понедельник, 25 апреля, самолет российской авиакомпании «РусЛайн» совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. По факту случившегося организована проверка, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что следовавший по маршруту Кемерово — Екатеринбург — Москва самолет экстренно сел в аэропорту Новосибирска по причине технической неисправности.

«В настоящее время Новосибирским транспортным прокурором осуществляются надзорные мероприятия по соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле американская бортпроводница раскрыла путешественникам способы сэкономить в аэропорту. Так, в первую очередь стюардесса призвала туристов не тратить деньги на бутилированную воду в аэровокзалах, а вместо этого пользоваться питьевыми фонтанами, которые есть в большинстве авиагаваней.