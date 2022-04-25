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Симоньян философски отнеслась к информации о готовящемся на нее покушении

Главред RT Симоньян заявила, что убийство неонацистами не страшнее смерти от болезни
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с РИА Новости прокомментировала информацию о том, что группа неонацистов готовила покушение на ее жизнь. По ее словам, она относится к этому «философски и христиански».

«Все люди смертные, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости», — заявила Симоньян.

О том, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Позже в ведомстве уточнили, что речь идет о Владимире Соловьеве. В ФСБ утверждают, что злоумышленники действовали по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что задержанные также обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.

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Марина Совина
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