Россияне повально устремились в один регион России на майские праздники

Туроператоры сообщили, что объем продаж путевок в Сочи вырос от 5 до 12 процентов

Отечественные туристы повально устремились в один российский регион — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на отдых в Краснодарском крае на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС.

По словам туроператоров, больше всего путевок на период длинных весенних выходных было приобретено в Сочи — на его долю в общей структуре продаж туров по стране приходится от 38 до 42 процентов.

У компании «Интурист» доля направления на начало мая составляет 42 процента, у Anex Tour и «Дельфина» — по 38 процентов. При этом указано, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем продаж путевок на курорт вырос в среднем от 5 до 12 процентов.

Отмечается, что Сочи сохранил наибольшую популярность среди внутрироссийских курортов не только благодаря самой обширной на черноморском побережье отельной базе, но и из-за стабильно работающего аэропорта.

Минимальная стоимость недельного отдыха в Сочи у «Интуриста» на майские праздники начинается от 45,2 тысячи рублей на двоих. У компании Anex Tour двое туристов могут приобрести семидневный тур на курорт от 51,1 тысячи рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что, по оценке представителей туротрасли, проживание в некоторых гостиницах Сочи подорожало по сравнению с прошлым годом на 30 процентов. По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, туры на майские праздники в Египет или Турцию выходят дешевле, чем в Сочи.

