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Российский суд запретил стихотворение о воровской жизни

Суд в Петербурге запретил блатное стихотворение за пропаганду криминальной субкультуры

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Калининский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению стихотворение с использованием блатной лексики о воровской жизни. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным инстанции, во время мониторинга интернета прокурор обнаружил на сайте «Проза.ру» произведение под названием «Вечер в хату, арестанты», пропагандирующее криминальную субкультуру и содержащее нецензурные выражения. Этот стих, по мнению сотрудника надзорного ведомства, содержал обращения к последователям запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) и призывал их к насилию и неподчинению законам.

Как пишет «Фонтанка.ру», лирическое произведение состоит из набора штампов и устойчивых выражений, употребляемых в местах заключения и вне их стен теми, кто отсидел. По сведениям издания, текст сочинил психиатр Александров-Снегирь.

22 апреля сообщалось, что российский полицейский стал членом запрещенного в России АУЕ и снабжал заключенных телефонами и лекарствами с одурманивающим эффектом.

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Елизавета Новикова
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