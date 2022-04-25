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Министр обороны Грузии назвал ошибкой отзыв украинского посла

Министр обороны Грузии заявил, что отзыв украинского посла из Тбилиси был ошибкой

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал ошибкой отзыв украинского посла из Тбилиси, передает ТАСС.

«Чем скорее мы забудем какие-то обиды, тем скорее будут развиваться наши страны и воцарится мир», — заявил глава Минобороны.

Он отметил, что Грузия не собирается вводить санкции против России, которые не будут иметь особого эффекта, но уже участвует в ряде международных рестрикций.

«Формулировка того, что Грузия не присоединяется к санкциям, не является правильной. Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям. Будь-то в ООН, в Совете Европы и прочее», — сказал Бурчуладзе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернул украинского посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Киеву.

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Алевтина Запольская
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