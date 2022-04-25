Министр обороны Грузии назвал ошибкой отзыв украинского посла

Министр обороны Грузии заявил, что отзыв украинского посла из Тбилиси был ошибкой

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал ошибкой отзыв украинского посла из Тбилиси, передает ТАСС.

«Чем скорее мы забудем какие-то обиды, тем скорее будут развиваться наши страны и воцарится мир», — заявил глава Минобороны.

Он отметил, что Грузия не собирается вводить санкции против России, которые не будут иметь особого эффекта, но уже участвует в ряде международных рестрикций.

«Формулировка того, что Грузия не присоединяется к санкциям, не является правильной. Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям. Будь-то в ООН, в Совете Европы и прочее», — сказал Бурчуладзе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернул украинского посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Киеву.