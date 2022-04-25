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Бренд текилы Кендалл Дженнер построит библиотеку из отходов

В Мексике начали делать кирпичи из отходов производства текилы

 Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Принадлежащий модели Кендалл Дженнер бренд текилы 818 Tequila построит школьную библиотеку из отходов. Компания объединилась с мексиканской некоммерческой организацией SACRED и начала создавать кирпичи из остатков агавы, которую используют при производстве текилы, передает Fast Company.

Строительство школьной библиотеки начнется в 2022 году и завершится к 2023-му. После этого 818 Tequila планирует построить из таких же кирпичей дегустационный зал для своего перегонного завода в мексиканском штате Халиско. На данный момент SACRED работают только с брендом Дженнер, но в будущем организация надеется найти новых партнеров.

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Кирпичи из агавы спроектировал мексиканский архитектор Эрик Ибарра. Он отметил, что стройматериалы с этим растением использовались тысячи лет назад — например, им можно найти в стенах древних пирамид майя. Смесь для кирпичей состоит из агавы на 10-15 процентов, растение склеивает глину, воду и другое сырье. Получившуюся массу заливают в деревянную форму, через некоторое время вынимают и оставляют сушиться на солнце на три дня. В отличие от обычных кирпичей, производство таких стройматериалов не требует много энергии. Кроме того, кирпичи из агавы устойчивы к воде благодаря особенному составу и могут прослужить около 400 лет при правильном содержании.

Ранее в Таиланде решили использовать отходы для производства буддийских амулетов. Таким образом азиатская страна хочет избавить Мировой океан от мусора с пользой для экономики.

Александра Качан
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Бренд текилы Кендалл Дженнер построит библиотеку из отходов
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