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Crew Dragon с космическими туристами отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с космическими туристами отстыковался от МКС

Фото: Joe Skipper / Reuters

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с космическими туристами отделился от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле. Прямая трансляция велась на сайте компании.

Отстыковка корабля с Ларри Коннором, Эйтаном Стиббе, Марком Пэти и Майклом Лопес-Алегриа произошла в автоматическом режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (04:10 по московскому). Ожидается, что аппарат приводнится у побережья американского штата Флорида 25 апреля около 13:00 по местному времени (20:00 по московскому).

Изначально корабль миссии Axiom Mission 1 с туристами должен направиться к Земле 19 апреля. Однако из-за неблагоприятных погодных условий отстыковку пришлось переносить несколько раз. Экипаж миссии пробыл на станции две недели вместо намеченных изначально восьми дней.

Crew Dragon миссии Axiom Mission 1 с туристами пристыковался к МКС 9 апреля в 15:32 по московскому времени.

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Ксения Назарова
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