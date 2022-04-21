НАСА и SpaceX согласовали сроки отстыковки Crew Dragon с туристами от МКС

НАСА, Axiom Space и SpaceX согласовали сроки отстыковки Crew Dragon с туристами от МКС

НАСА, Axiom Space и SpaceX согласовали сроки отстыковки космического корабля Crew Dragon миссии Axiom Mission 1 с туристами от Международной космической станции (МКС). Это должно произойти не ранее 24 апреля, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление американской компании Axiom Space.

Теперь отстыковка Crew Dragon с туристами от МКС намечена на 24 апреля в 03:35 по московскому времени. Приводнение у побережья Калифорнии должно состояться в 20:46. «Это решение было принято с учетом прогнозов погоды в районе приводнения», — говорится в сообщении компании.

Ранее в НАСА заявили, что вместе с Axiom Space и SpaceX отложили отстыковку космического корабля Crew Dragon миссии Axiom Mission 1 с туристами от МКС на неопределенный срок. Изначально предполагалось, что Crew Dragon с Ларри Коннором, Эйтаном Стиббе, Марком Пэти и Майклом Лопес-Алегриа отстыкуется от МКС 19 апреля в 17:35 по московскому времени.

Crew Dragon миссии Axiom Mission 1 с туристами пристыковался к МКС 9 апреля в 15:32 по московскому времени.