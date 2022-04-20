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НАСА и SpaceX отложили отстыковку Crew Dragon от МКС на неопределенный срок

НАСА и SpaceX отложили отстыковку корабля Crew Dragon от МКС на неопределенный срок

Фото: Joel Kowsky / NASA / Globallookpress.com

НАСА, Axiom Space и SpaceX отложили отстыковку космического корабля Crew Dragon миссии Axiom Mission 1 с туристами от Международной космической станции (МКС) на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление американского космического агентства.

«НАСА, Axiom Space и SpaceX отказались от возможности произвести отстыковку Axiom Mission 1 от МКС во вторник, 19 апреля, из-за неблагоприятных погодных условий для возвращения», — заявили в американском космическом агентстве, добавив, что «команды продолжают изучать следующую возможность для возвращения».

Ранее предполагалось, что Crew Dragon с Ларри Коннором, Эйтаном Стиббе, Марком Пэти и Майклом Лопес-Алегриа отстыкуется от МКС 19 апреля в 17:35 по московскому времени.

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Crew Dragon миссии Axiom Mission 1 с туристами пристыковался к МКС 9 апреля в 15:32 по московскому времени.

В том же месяце глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что агентство НАСА до сих пор не расплатилось с госкорпорацией за полет своего астронавта Марка Ванде Хая.

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Иван Потапов
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