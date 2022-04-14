НАСА пообещала «Роскосмосу» расплатиться за полет своего астронавта в рублях

Рогозин заявил, что «Роскосмос» получит оплату за полет астронавта НАСА в мае в рублях

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала сообщил, что НАСА до сих пор не расплатилась с госкорпорацией за полет своего астронавта Марка Ванде Хая. Американская компания Axiom должна выплатить российской стороне 2 миллиарда рублей, передает ТАСС.

Рогозин отметил, что расчет произойдет именно в российской валюте, компания обещала произвести выплаты в мае текущего года.

«Нам одна американская компания Axiom за полет Марка Ванде Хая пока деньги не перевела. Это приличная сумма — 2 миллиарда рублей. Они говорят, что у них есть какие-то логистические проблемы, а это достаточно приличная сумма», — заявил глава «Роскосмоса».

Он отметил, что расчет за рубли с иностранными партнерами продвигается «примерно как в нефтегазовой отрасли», платежи также задерживаются, однако выразил уверенность, что деньги будут возвращены России.

Ранее Рогозин заявил, что космическое сотрудничество России с США вновь станет возможным через 15-20 лет. За это время, отметил он, отношения российской и американской сторон могут измениться к лучшему.

