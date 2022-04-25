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Twitter приготовились продать Илону Маску

Reuters: Twitter планирует согласиться на предложение Илона Маска о покупке компании

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Компания Twitter планирует согласиться на предложение главы Tesla Илона Маска о покупке компании на сумму в 43 миллиарда долларов, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Компания может объявить о продаже уже 25 апреля, как только совет директоров одобрит соответствующие рекомендации для акционеров, утверждают собеседники агентства. Тем не менее сохраняется возможность того, что все провалится в последнюю минуту, добавляют они. По условиям сделки, стоимость одной акции оценивается в 54,2 доллара, сам предприниматель утверждает, что это его «лучшее и окончательное» предложение.

Маск, который по оценкам Forbes является богатейшим человеком мира, готов купить компанию самостоятельно — Tesla в сделке участвовать не будет. Более половины средств ему согласились одолжить банки.

TWTR Котировки акций от TradingView

О том, что Twitter решила изучить предложение Маска о приобретении компании, 24 апреля сообщила The Wall Street Journal. По данным газеты, бизнесмен готов был предложить сумму в 46,5 миллиарда долларов.

Сам миллиардер утверждает, что за его интересом к компании стоит желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

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Платон Щукин
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