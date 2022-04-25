Новые российские банки собрались выпускать карты UnionPay

Ряд новых российских банков запланировал выпуск карт системы UnionPay к середине осени

К середине осени ряд новых российских банков запланировал выпуск карт китайской системы UnionPay. Об этом сообщает газета «Известия».

Такие планы газете подтвердили в Росбанке, Ак Барс банке и в Хоум кредит банке. Абсолют банк рассчитывает начать эмиссию в третьем квартале, а на следующем этапе — выпуск кобейджинговых карт с платежной системой «Мир». Одновременно газета отмечает, что процесс согласования еще не завершился: UnionPay может рассматривать заявки в течение двух-трех месяцев.

Ранее стало известно, что российские подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay. Китайская платежная система отказалась сотрудничать с попавшими под ограничения организациями.

С начала марта международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России. Из-за этого пользователи карт не могут расплачиваться ими за границей. До этого такая мера была предпринята в отношении банков, находящихся под санкциями.