Народная милиция ДНР раскрыла потери потери ВСУ за сутки

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 32 украинских военных за сутки

Силы Донецкой народной республики за прошедшие сутки ликвидировали не менее 32 украинских военных. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Речь идет о боестолкновениях 25 апреля. За этот срок Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями республики также лишились одного танка, двух боевых машин пехоты и шести огневых точек. Силы ДНР сумели захватить один бронетранспортер, одну зенитную установку и грузовик.

Также Народная милиция раскрыла и собственные потери: пять убитых и 17 раненых военнослужащих. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные отошли от территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы обеспечить безопасный проход оставшихся на его территории гражданских. Это решение было принято в одностороннем порядке.