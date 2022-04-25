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Народная милиция ДНР раскрыла потери потери ВСУ за сутки

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 32 украинских военных за сутки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики за прошедшие сутки ликвидировали не менее 32 украинских военных. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Речь идет о боестолкновениях 25 апреля. За этот срок Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями республики также лишились одного танка, двух боевых машин пехоты и шести огневых точек. Силы ДНР сумели захватить один бронетранспортер, одну зенитную установку и грузовик.

Также Народная милиция раскрыла и собственные потери: пять убитых и 17 раненых военнослужащих. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные отошли от территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы обеспечить безопасный проход оставшихся на его территории гражданских. Это решение было принято в одностороннем порядке.

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Алевтина Запольская
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