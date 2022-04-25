В Тюмени прошел праздник винтажа

На городском празднике винтажа VesnaRetroFest в Тюмени прошли мастер-классы по этикету

В Тюмени прошел городской праздник VesnaRetroFest, посвященный истории винтажа. Об этом пишет портал 72.ru.

Площадкой для мероприятия стал Музей ретротехники имени Владимира Михайлова. На благотворительной гаражной распродаже были представлены старая электроника, видеомагнитофоны, одежда и аксессуары.

Кроме того, для посетителей проводились мастер-классы по этикету и особенностям использования винтажной посуды в современной сервировке стола.

Все деньги, собранные от продажи книг, вещей и предметов интерьера, будут переведены в пансионат ветеранов войны и труда ко Дню Победы.

«Мы решили, что в музее ретротехники можно провести мероприятие с ретротематикой, рассказать о винтаже, советском прошлом. Может быть, поностальгировать, прикупить что-то из прошлого, поддержать местных производителей», — рассказала организатор праздника Лидия Носова.

Ранее в апреле глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о возрождении в регионы моды на одежду с традиционными орнаментами. По его словам, последнюю пару лет растет взаимный интерес и внимание к истории и культуре народов, которые живут в Башкортостане. Например, уфимское предприятие «Агидель» выпустило новую коллекцию женских деловых костюмов, украшенных башкирским орнаментом.