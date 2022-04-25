Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин ответил на слова Зеленского о «другой войне»

Володин ответил Зеленскому, что российские военные не убивают, а освобождают гражданских

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Если бы Россия вела полномасштабную войну, все давно бы закончилось. Российские военнослужащие не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями. Так на слова президента Украины Владимира Зеленского о «другой войне» ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, Россия не применяла привычную для Соединенных Штатов тактику ведения боевых действий — «утюжить» города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя лишь выжженную землю. Так поступали «самые демократичные в мире ВВС» в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, уточнил Володин.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

Спикер Госдумы добавил, что украинские националисты ведут боевые действия в городах, в плотной жилой застройке, где прикрываются «живым щитом», а также берут в заложники женщин и детей. В таких условиях принимаются непростые решения, например, в ситуации с «Азовсталью», когда организуются гуманитарные коридоры. Однако об этом Зеленский умалчивает, подчеркнул парламентарий.

«Поступать так может только несамостоятельный президент, отдавший управление страной Вашингтону и думающий лишь, как сохранить личную власть, а не жизни граждан Украины», — заключил Володин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие выхода из переговоров с Россией. По его словам, это произойдет, если «на любых оккупированных территориях» будут проведены референдумы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны отведет войска от «Азовстали» для выхода гражданских
Обувному бренду ECCO объявили бойкот из-за открытых магазинов в России
Посол заявил об отказе США возвращать российскую собственность
Звезда Comedy Woman высказалась о провокациях из зала
Озвучена версия смерти семьи бывшего топ-менеджера «Новатэка» в Испании
Черчесов рассказал о жизни в Венгрии
Стало известно о проблеме с продажей недвижимости Собчак
Украина создала механизм взыскания замороженных средств России
Момент нападения убийцы на хоккеиста в центре Москвы попал на видео
Выдававшегося себя за генерала СВР афериста снова отдали под суд за хищения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.