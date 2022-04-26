На Алтае начали ремонт трассы между популярными курортами

В Алтайском крае приступили к ремонту дороги между Белокурихой и «Бирюзовой Катунью»

В Алтайском крае приступили к реконструкции участка трассы Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь», которая соединяет два популярных туристических курорта. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что начался ремонт дороги между Белокурихой и туркомлексом «Бирюзовая Катунь» с 25 по 35 километр. Помимо прокладки нового дорожного покрытия, также на участке отремонтируют обочины, заменят водопропускные трубы, установят новые барьерные ограждения, нанесут разметку и установят знаки дорожного движения. Кроме того, строители реконструируют мост через реку Айчонок.

Работы планируется закончить к концу 2023 года — на реконструкцию 20 километров трассы направят более двух миллиардов рублей.

Ранее в апреле в Алтайском крае отметят праздник «Цветение маральника», приуроченный к открытию летнего туристического сезона. Уточняется, что мероприятие пройдет 1 мая на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

