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На Алтае начали ремонт трассы между популярными курортами

В Алтайском крае приступили к ремонту дороги между Белокурихой и «Бирюзовой Катунью»

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Алтайском крае приступили к реконструкции участка трассы Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь», которая соединяет два популярных туристических курорта. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что начался ремонт дороги между Белокурихой и туркомлексом «Бирюзовая Катунь» с 25 по 35 километр. Помимо прокладки нового дорожного покрытия, также на участке отремонтируют обочины, заменят водопропускные трубы, установят новые барьерные ограждения, нанесут разметку и установят знаки дорожного движения. Кроме того, строители реконструируют мост через реку Айчонок.

Работы планируется закончить к концу 2023 года — на реконструкцию 20 километров трассы направят более двух миллиардов рублей.

Ранее в апреле в Алтайском крае отметят праздник «Цветение маральника», приуроченный к открытию летнего туристического сезона. Уточняется, что мероприятие пройдет 1 мая на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

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Дарья Рыбак
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