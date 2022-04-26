Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Денис Азаров ушел с поста худрука Театра Романа Виктюка

Режиссер Денис Азаров ушел с должности художественного руководителя Театра Романа Виктюка

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский театральный режиссер Денис Азаров ушел с должности художественного руководителя Театра Романа Виктюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

По словам представителей театра, Азаров покинул пост еще 18 апреля и уже объявил о данном решении труппе. Причины увольнения худрука неизвестны. Когда будет назначен новый руководитель, не сообщается. В данный момент директором Театра Романа Виктюка остается Александр Смертин.

Денис Азаров в 2017 году получил две номинации на премию «Золотая маска» в категориях «Лучший спектакль в опере» и «Лучшая работа режиссера» за оперу Сергунина «Доктор Гааз». 16 декабря 2020 года он был назначен художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

Ранее сообщалось, что народный артист России Павел Коган по собственному желанию покинул пост худрука Московского симфонического оркестра (МГАСО). Дирижер направил в Минкульт заявление с просьбой уволить его. Кроме того, ранее он отменил все концерты, запланированные с 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Патрушев спрогнозировал распад Украины на несколько государств
Членам «антиукраинских партий» захотели запретить баллотироваться в депутаты
Россияне массово засобирались на отдых в популярную европейскую страну
Офицер ВСУ заявил о «вероятности полного уничтожения» к северу от Мариуполя
Филипп Киркоров пожалел эстонских поклонников после запрета на въезд
«Яндекс» прокомментировал возможность разделения на две компании
Санду подтвердила готовность к мирному диалогу с Приднестровьем
Великобритания столкнулась с избытком газа
Названа главная причина повреждения жилья в России
Zara назвала дату открытия магазинов в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.