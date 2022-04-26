Денис Азаров ушел с поста худрука Театра Романа Виктюка

Режиссер Денис Азаров ушел с должности художественного руководителя Театра Романа Виктюка

Российский театральный режиссер Денис Азаров ушел с должности художественного руководителя Театра Романа Виктюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

По словам представителей театра, Азаров покинул пост еще 18 апреля и уже объявил о данном решении труппе. Причины увольнения худрука неизвестны. Когда будет назначен новый руководитель, не сообщается. В данный момент директором Театра Романа Виктюка остается Александр Смертин.

Денис Азаров в 2017 году получил две номинации на премию «Золотая маска» в категориях «Лучший спектакль в опере» и «Лучшая работа режиссера» за оперу Сергунина «Доктор Гааз». 16 декабря 2020 года он был назначен художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

Ранее сообщалось, что народный артист России Павел Коган по собственному желанию покинул пост худрука Московского симфонического оркестра (МГАСО). Дирижер направил в Минкульт заявление с просьбой уволить его. Кроме того, ранее он отменил все концерты, запланированные с 24 февраля.