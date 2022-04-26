Пушилин рассказал о будущем «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин пообещал восстановить завод «Азовсталь»

Завод «Азовсталь» будет восстановлен, но, возможно, не в качестве завода. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

По его словам, будущее «Азовстали» сейчас обсуждается с жителями Мариуполя.

Ранее глава ДНР сообщил, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» украинские военные просят разрешить им эвакуироваться в Турцию. Он также не исключил, что украинские военные могут пойти на подобный «отчаянный шаг», однако отметил, что для пресечения их прорыва «хватает сил и средств».

В понедельник, 25 апреля, в Минобороны России сообщили, что российские военные и войска Донецкой народной республики в 14:00 по московскому времени отойдут на безопасное расстояние от комбината «Азовсталь», чтобы дать возможность выйти находящимся там гражданским лицам.

