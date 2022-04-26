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Самый опасный медведь в мире растерзал мужчину на глазах у его дочери

Times of India: медведь-губач растерзал 80-летнего мужчину в индийском штате Раджастхан

Фото: Molly Riley / Reuters

В индийском штате Раджастхан медведь, которого считают самым опасным в мире, растерзал мужчину на глазах у его дочери. Об этом сообщает The Times of India.

Нападение произошло в среду, 20 апреля, недалеко от деревни Билия юге страны. 80-летний местный житель Деварам шел вместе с 19-летней дочерью Савитой по полю. Когда родственники приблизились к зарослям на границе обработанного участка земли, оттуда выскочил медведь-губач и бросился на пожилого мужчину.

Как рассказал источник издания, крупный медведь ударил Деварама лапой по голове, размозжив ему челюсть и повредив глаз. После этого хищник схватил мужчину и потащил в сторону леса. Савитра подняла крик, и тогда медведь бросился и на нее, нанеся увечья, о тяжести которых не сообщается.

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Крики девушки услышали жители Билии и поспешили на помощь. После появление большого числа селян медведь убежал. Деварам скончался до приезда медиков, а его дочь была доставлена в больницу.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Джаркханд медведь растерзал подростка и его деда. Хищник напал на работавших в поле фермеров.

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Никита Савин
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