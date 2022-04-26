В Госдуме назвали «погружением в вассальство» новые санкции Польши против России

Депутат Белик: Польша глубже погружается в «вассальство» санкциями против компаний России

Новыми санкциями в отношении российских компаний, в том числе «Газпрома» и «Новатэка», Польша вредит собственной экономике и гражданам, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По мнению депутата, подобными действиями Польша глубже погружается в «вассальство». Белик допустил, что польские власти, введя санкций против российских компаний, пытаются выслужиться перед США.

«Своими санкциями Польша бросает камень в свой огород, вредя собственной экономике и гражданам», — добавил депутат Госдумы.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отметил, что может лишь посочувствовать польским жителям и предпринимателям, так как «глупые действия руководства» страны только усложнят жизнь каждому гражданину.

26 апреля министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что страна объявила о введении санкций против 50 российских и белорусских физических и юридических лиц. Фигурантами списка стали в том числе «Новатэк», «Газпром» и «Акрон», уточнил он. Планируется ли его расширение, министр не уточнил.