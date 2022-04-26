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Турция вернулась к обсуждению закупки второй партии российских С-400

В Турции заявили, что закупка второй партии российских С-400 остается в повестке дня

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Закупка Турцией второй партии российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня, заявил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет РИА Новости со ссылкой на TRT Haber.

«Закупка второй партии, которая планировалась с самого начала, остается в повестке», — подчеркнул он.

Обсуждать покупку российских ЗРК, вызвавшую кризис в отношениях Турции и США, начали в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал «умственно отсталыми» людей, призывающих вернуть зенитные ракетные системы С-400 России из-за ситуации на Украине. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставки С-400 «Триумф» внутренним делом страны.

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Марина Совина
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