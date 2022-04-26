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Россияне массово расхотели покупать один товар

Россияне передумали покупать и продавать машины из-за возможного подорожания запчастей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России массово расхотели покупать и продавать один товар. Автовладельцы передумали приобретать новое средство передвижения или избавляться от старого из-за возможного подорожания запчастей и топлива. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Авито Авто», результаты опроса публикуют «Известия».

Так, 16 процентов респондентов передумали продавать автомобиль, а 35 процентов — покупать. 39 процентов решивших не отказываться от покупки машины начали рассматривать более дешевые варианты. 43 процента участников опроса не планируют менять средство передвижения в ближайшее время, но в случае покупки выберут автомобиль в менее оснащенной комплектации. 37 процентов собирались купить новую машину, но затем решили взять подержанную. Изменились и планы насчет кредитов: 41 процент респондентов, собиравшихся брать заем на покупку машины, передумали оформлять кредит, а 27 процентов, ранее рассчитывавших только на сбережения, решили рассмотреть такую возможность.

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Консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что из-за резкого роста цен в конце марта и начале апреля автомобили стали менее доступны для россиян, а повышение процентных ставок по автокредитам поспособствовало снижению спроса. По той же причине машины расхотели продавать водители, которые планировали избавиться от старой модели и купить новую.

70 процентов респондентов опасаются повышения стоимости автозапчастей, а 52 процента — подорожания топлива. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что рост цен на топливо не ожидается, но насчет запчастей мнения экспертов разделились. Бургазлиев считает, что экономическая ситуация в стране способствует стабилизации стоимости комплектующих для машин, а вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечает, что проблемы с поставками из-за западных санкций продолжают влиять на рынок.

Ранее президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян оценил выгоду вложения средств в подержанный автомобиль. Он считает, что свободные деньги лучше потратить на недвижимость, так как цены на нее более стабильны.

Александра Качан
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