Политолог прокомментировал слова президента о международном трибунале

Политолог поддержал идею президента провести международный трибунал над неонацистами

Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал слова президента Владимира Путина о необходимости завершить денацификацию международным трибуналом.

«На мой взгляд, идея президента очевидна и понятна. Те преступления, которые совершает украинские военные силы и нацподразделения, необходимо наказать этих людей. У нас есть пример Пиночета, который также поддерживался США и западными странами, на протяжении десятилетий ему удавалось уходить от ответа, но суд по нему был проведен в западной стране. Не сомневаюсь, что будут суды над военными украинскими преступниками, включая украинское политическое руководство, которое несет ответственность за то, что происходит. Есть ряд стран мира, которые поддерживают Россию и которые готовы честно выражать свою позицию», — рассказал Григорьев.

Ранее Григорьев объявил о создании международного общественного трибунала по Украине. На данный момент в нем присутствуют представители гражданского более 20 стран, в том числе из США и Европы, рассказал эксперт «Ленте.ру».

«Этот трибунал носит общественный характер, очевидно, что в создавшейся ситуации государственные органы США и Европы не только не будут в нем участвовать, наоборот. Они всячески мешают деятельности по сбору и представлении информации о военных преступлениях со стороны украинских нацподразделений. Но есть честные люди в этих странах, которые поддерживают наш общественный трибунал», — отметил Григорьев.

По его словам, основной инструмент органа — сбор информации. Уже сейчас представлены многие резонансные материалы: свидетельства жертв и действий нацподразделений.

«Члены нашего трибунала будут передавать информацию в свои национальные судебные системы. Мы передаем постоянно это в Следственный комитет России.<…> Эти дела входят в компетенцию Следственного комитета, и мы с ними активно сотрудничаем. Они очень серьезно работают по этим уголовным делам», — заявил Григорьев.

