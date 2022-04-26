Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Белгородской области снова обстреляли приграничное село

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле приграничного села Головчино

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного села Головчино. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома», — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил о двух раненых мирных жителях в результате обстрела села Журавлевка «Начался обстрел села. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи», — написал он.

В связи с обстрелами со стороны ВСУ в Белгородской области продлен желтый уровень террористической опасности до 10 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США предрекли России рекордные доходы от экспорта нефти
Российские военные применили новый вид маскировки на Украине
Антонов обвинил США в стремлении нанести максимальный ущерб России
В России захотели создать национальную библиотеку шрифтов
В Белгородской области снова обстреляли приграничное село
Россиянка отдохнула в Хургаде и описала курорт словами «никакой цивилизации»
Россияне вспомнили работу популярного казино в центре Москвы
Посольство РФ отметило прогресс в точке зрения СМИ США по Украине
Врач перечислила проявляющиеся на руках серьезные заболевания
Мужчина собрался жениться на тройняшках и пожаловался на бывших возлюбленных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.