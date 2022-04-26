В Белгородской области снова обстреляли приграничное село

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле приграничного села Головчино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного села Головчино. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома», — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил о двух раненых мирных жителях в результате обстрела села Журавлевка «Начался обстрел села. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи», — написал он.

В связи с обстрелами со стороны ВСУ в Белгородской области продлен желтый уровень террористической опасности до 10 мая.