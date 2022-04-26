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Суд арестовал счета Google на 500 миллионов рублей

Суд в Москве арестовал счета и имущество Google на 500 миллионов по иску «Газпром-медиа»

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество ООО «Гугл» на сумму 500 миллионов рублей по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»). Это следует из судебной картотеки.

Суд удовлетворил иск, приняв обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства и движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл».

ГПМ РТВ обратилось в суд 11 апреля с требованием признать недействительным отказ от соглашения по оказанию услуг по хостингу контента и восстановить доступ к YouTube-аккаунту. Помимо прочего, истец требовал судебную неустойку. Изначально ГПМ РТВ просило арестовать имущество ООО «Гугл» на сумму один миллиард рублей.

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Ответчиками также являются Google Ireland Ltd, Google LLC и Google Commerce Ltd.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Google оштрафовали на общую сумму в размере семи миллиардов рублей за неудаление запрещенного в России контента на платформе YouTube. Такие цифры назвал замруководителя РКН Вадим Субботин.

В марте видеохостинг YouTube заявил о намерении блокировать аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Кроме того, видеохостинг сообщил, что удалит контент о российской спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».

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Алина Гончарова
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