Украина обстреляла Горловку снарядами запрещенного калибра

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле Горловки 15 снарядами со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0:37 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых мирных жителях в результате обстрела села Журавлевка со стороны ВСУ. «Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи», — написал Гладков.