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Россиянин украл окна новостройки и попал под суд

Житель Хабаровска украл оконные конструкции новостройки и попал под суд

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Житель Хабаровска попал под суд после того, как решил украсть несколько стеклопакетов одной из новостройки. В отношении россиянина возбудили уголовное дело, сообщает управления МВД по Хабаровскому краю.

По данным следствия, в сентябре 2021 года 44-летний мужчина делал ремонт в одной из квартир новостройки и заметил на территории подземной автопарковки несколько окон. Вскоре он увез стеклопакеты на арендованной машине, но разбил их во время транспортировки. Нарушителя удалось найти благодаря тому, что преступление попало на видео.

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В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража», ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Причиненный им ущерб оценили в 20 тысяч рублей. Дело рассмотрят в суде. Ранее мужчина был осужден за особо тяжкое преступление, однако в 2017 году он получил условно-досрочное освобождение.

В феврале 2022 года стало известно, что в Красноярском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в краже деревянного дома. Мужчина увидел в интернете объявление о продаже постройки, но не захотел платить за нее и попал под статью.

Полина Кислицына
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