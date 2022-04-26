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Блогерша сделала окрашивание у неумелого мастера и лишилась волос

The Sun: блогерша согласилась быть моделью у начинающего парикмахера и пожалела об этом

Кадр: @laurayoungy

Блогерша Лаура из Новой Зеландии сделала бесплатное окрашивание у неумелого парикмахера и пожалела об этом. На соответствующий ролик к TikTok обратила внимание редакция The Sun.

Девушка искала возможность обновить стрижку и изменить цвет волос за небольшие деньги, так как стоимость услуги в салоне красоты составляла 250 фунтов стерлингов (приблизительно 24,5 тысячи рублей). По этой причине она согласилась быть моделью у начинающего мастера.

Юзерша предварительно показала стилисту примеры причесок из интернета, а также желаемый оттенок. После процедуры клиентка запечатлела свой новый имидж на камеру и разместила ролик в сети. Получившийся результат разочаровал блогершу: из-за парикмахера она практически лишилась волос. Пряди были коротко и неаккуратно подстрижены, а естественный цвет волос чередовался с ярко-розовыми прядями. «Выглядит так, будто меня обработали садовыми ножницами», — отметила она.

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Стрижка удивила пользователей сети. Они принялись делиться своими историями в комментариях. «Как ему это удалось?», «Однажды я работала моделью в салоне красоты и мне отрезали все волосы. Понимаю тебя», «У меня было то же самое, но красили в голубой цвет», — писали подписчики.

Ранее в апреле блогерша позволила своему парню покрасить ее волосы дома и ужаснулась, увидев результат. Девушка рассказала, что хотела изменить имидж и стать блондинкой, однако в салоне красоты это стоило около 111 тысяч рублей. Ее бойфренд обучился технике по соответствующим YouTube-роликам, а затем приступил к процедуре. После окрашивания волосы юзерши приобрели неравномерный ярко-рыжий оттенок.

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Карина Черных
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