Власти потратились на кибербезопасность на фоне санкций

Ведомства РФ увеличили траты на закупку в IT-секторе на 12 процентов в денежном выражении

На фоне западных санкций российские ведомства начали увеличивать траты на закупку в IT-секторе: с 20 февраля по 20 апреля объем таких тендеров год к году на 10 процентов в штуках и на 12 процентов в средствах, превысив 34 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Власти интересуются доработкой собственных информационных систем и усилением кибербезопасности из-за участившихся атак на сайты. Например, МВД готово потратить 1,8 миллиарда рублей на техническое сопровождение информационных систем в сфере миграции на 2022–2024 годы, а центр по обеспечению деятельности Казначейства выделит 876,4 миллиона рублей на доработку системы закупок.

Гендиректор «РТС-тендера» Владимир Лишенков объяснил увеличение закупок проблемой кибербезопасности, которая является одной из ключевых для российских властей, так как после введения санкций ведомства столкнулись с кибератаками. Теперь необходимо регулярно анализировать уязвимости систем и пересматривать требования к ним. Другой важной проблемой является разработка отечественной IT-инфраструктуры для замещения иностранного софта — это потребует времени и ресурсов, поэтому объем закупок будет только увеличиваться.

Госсектору больше всего угрожают нарушения доступности ключевых сервисов для населения и утечка конфиденциальной информации, подчеркивает директор департамента аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин. По его словам, последствия недоступности какого-либо сайта имеют широкий резонанс, так как такие сбои оказываются на виду у общественности.

Ранее в марте госорганам запретили использоваться иностранные софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК). Теперь госкомпании обязаны согласовывать с Минцифры закупки иностранного софта для критически важных IT-сетей. При этом по словам экспертов и участников рынка, для ряда отраслей российской экономики такие требования будут труднореализуемы.