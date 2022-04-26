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В России резко упало количество вакансий в IT

Количество вакансий в IT упало на 56 процентов в России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России за два месяца резко упало число публикуемых вакансий в сфере IT и телекоммуникаций. Предложений в этих сферах стало меньше на 56 процентов. Наибольшее снижение спроса затронуло начинающих специалистов, говорится в исследовании SuperJob.

Лидером по падению спроса на специалистов с конца февраля оказались HR и управление персоналом, там сокращение подбора кадров упало в три раза. Количество вакансий некоммерческих организаций и волонтерских объединений рухнуло на 58 процентов, в области страхования — на 55 процентов, туризма — на 30 процентов.

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В строительстве вакансий стало меньше на 15 процентов, в производстве — на 24 процента. Меньше всего пострадал сегмент охраны труда и обучения. Рост спроса отмечен в сырьевой отрасли (плюс 12 процентов), а также в медицине (плюс 7 процентов).

В России обсуждается введение распределения для IT-специалистов после окончания вузов, техникумов и колледжей. Это может стать одним из способов борьбы с дефицитом сотрудников. Рассматриваются и другие способы поддержки отрасли. Так, иностранным ИТ-специалистам упростят выдачу вида на жительство в России.

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Платон Щукин
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