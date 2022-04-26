Япония высказалась о содействии России в поиске пропавших пассажиров судна

Япония не исключила содействие России в поисках пропавших пассажиров судна Kazu 1

Правительство Японии допускает обращение к России за помощью в поиске пропавших пассажиров затонувшего круизного судна Kazu 1. Об этой возможности высказался генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, его цитирует ТАСС.

«Мы не думаем, что в настоящее время необходимо какое-либо участие России в поисково-спасательной операции, но если потребуется, мы продолжим держать контакт с российской стороной, в том числе по вопросу поисков», — рассказал генсек. По его словам, Москва и Токио предоставляют друг другу информацию в случае подобных происшествий.

Мацуно добавил, что Москва уведомит Японию в случае, если тела пропавших пассажиров с затонувшего судна будут обнаружены в российских территориальных водах.

Ранее японские власти подтвердили, что в результате инцидента с круизным судном Kazu 1 погибли 11 человек. Судьба остальных 15 человек, среди которых два члена экипажа, остается неизвестной. 23 апреля корабль подал сигнал бедствия на севере страны.