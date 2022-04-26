Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония высказалась о содействии России в поиске пропавших пассажиров судна

Япония не исключила содействие России в поисках пропавших пассажиров судна Kazu 1

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

Правительство Японии допускает обращение к России за помощью в поиске пропавших пассажиров затонувшего круизного судна Kazu 1. Об этой возможности высказался генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, его цитирует ТАСС.

«Мы не думаем, что в настоящее время необходимо какое-либо участие России в поисково-спасательной операции, но если потребуется, мы продолжим держать контакт с российской стороной, в том числе по вопросу поисков», — рассказал генсек. По его словам, Москва и Токио предоставляют друг другу информацию в случае подобных происшествий.

Мацуно добавил, что Москва уведомит Японию в случае, если тела пропавших пассажиров с затонувшего судна будут обнаружены в российских территориальных водах.

Ранее японские власти подтвердили, что в результате инцидента с круизным судном Kazu 1 погибли 11 человек. Судьба остальных 15 человек, среди которых два члена экипажа, остается неизвестной. 23 апреля корабль подал сигнал бедствия на севере страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Приднестровье прогремели новые взрывы
Словакия запросила у ЕС компенсацию за переданное Украине оружие и технику
Внук Пугачевой рассказал о сумасшедших в Нью-Йорке
Медведев прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском
Пушилин заявил о желании украинских военных эвакуироваться в Турцию
Фигурантов дела о хищениях на Северном флоте перевели из СИЗО под домашний арест
Филипп Киркоров рассказал о своей мечте
Мальчик не почувствовал боль и три дня ходил на сломанной ноге
Неизвестный с ножом напал на молодого россиянина в Москве
Опубликованы кадры последствий обстрела граничащего с Украиной российского села
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.