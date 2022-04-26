Россия увидела угрозу безопасности в военных учениях США и Японии

Замглавы МИД предупредил о росте напряженности из-за учений Японии и США у границ России

Российская сторона увидела угрозу своей безопасности в совместных военно-морских учениях Японии и США. Об этом заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

Дипломат предупредил, что действия Токио и Вашингтона провоцируют рост напряженности в регионе. «Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер», — уточнил он.

Моргулов подчеркнул, что Москва предупредила Токио о своем отношении к текущим учениям по дипломатическим каналам. «Там должны быть готовы к тому, что в случае расширения подобной практики Россия будет предпринимать ответные меры в интересах укрепления своей обороноспособности», — заключил он.

Ранее стало известно, что военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США проведут совместные учения на острове Хоккайдо. Планируется, что мероприятия боевой подготовки пройдут в течение двух недель сентября по октябрь.