Женщина бросила работу менеджера и разбогатела на прыжках со скакалкой

The Sun: жительница Великобритании Флайман разбогатела на прыжках со скакалкой

Жительница Великобритании Лорен Флайман разбогатела после того, как бросила работу, чтобы прыгать со скакалкой. Об этом сообщает The Sun.

По словам Флайман, она впервые взяла в руки скакалку в апреле 2020 года, когда спортивные залы закрылись из-за пандемии COVID-19. «Как и все остальные в изоляции, я начала с того, что делала что-то своими руками по дому, но через пару недель мне это немного наскучило, и я решила заказать скакалку», — рассказала она.

Позже Флайман снова вышла на работу, но быстро поняла, что больше не хочет сидеть в офисе с девяти до пяти. Женщина решила посвятить себя социальным сетям и теперь почти ежедневно публикует в TikTok под ником @lauren.jumps видео о прыжках со скакалкой, заключила несколько сделок с брендами и даже продает собственный ассортимент скакалок и ковриков. Доход, который приносит это занятие, оказался выше заработка менеджера по продажам, который она получала прежде.

По словам Флайман, она является своего рода инфлюэнсером, хотя и ненавидит этот термин и предпочитает, чтобы ее называли создателем контента. Женщина считает, что ее миссия состоит в том, чтобы как можно больше людей по всему миру взяли в руки скакалку и начали прыгать. «Соревнования по прыжкам со скакалкой проводятся во всем мире, особенно в Америке, но они все еще не являются распространенным видом спорта», — сетует она.

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