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У бизнесменов из Чечни нашли миллион пар поддельной обуви

RTVi: ФТС нашла у бизнесменов из Чечни поддельной обуви на 1,9 миллиарда рублей

Фото: Pixabay

Федеральная таможенная служба (ФТС) России раскрыла сеть магазинов, торгующих контрафактной обувью. Во время проверки сотрудникам удалось найти более миллиона пар нелегального товара совокупной стоимостью, по предварительной оценке, порядка 1,9 миллиарда рублей, сообщает RTVi.

Таможенники посетили два десятка магазинов под брендом BigShop, работающих в южных регионах страны, на Урале и в Сибири. Поддельную обувь удалось выявить с помощью системы маркировки «Честный знак».

Всю продукцию арестовали. На предпринимателей составлены протоколы о незаконном использовании товарного знака. Материалы проверок направлены в Федеральную службу безопасности (ФСБ), там рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом единого владельца у сети нет, все магазины принадлежат разным бизнесменам, причем большинство из них зарегистрировали бизнес в Чечне, в том числе пятеро — в селе Новые Атаги Шалинского района.

На магазины сети жаловались правообладатели, у них находились поддельные товары, и суд принимал решение в пользу истцов. Штраф по одному из таких дел, которое рассматривал арбитражный суд Краснодарского края, составил 50 тысяч рублей.

Ранее исследование Фонда гражданского общества «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ» показало, что Чечня занимает последнее место по величине средних зарплат — 30,1 тысячи рублей. Несколько лучше дела обстоят в Дагестане и Ингушетии — 31,1 тысячи рублей.

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Платон Щукин
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