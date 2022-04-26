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Трихолог перечислила причины детского облысения

Трихолог Маркова заявила, что выдергивание волос и РПП приводят к детской алопеции

Фото: Unsplash

Исполнительный директор Ассоциации «Профессиональное общество трихологов», врач клиники «Институт красивых волос», трихолог Юлия Маркова перечислила причины детской алопеции — частичного или полного выпадения волос на голове и других участках тела. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам Марковой, к детскому облысению приводит трихотилломания — выдергивание ребенком волос на фоне стресса. Это, уточняет она, может произойти, когда детей начинают отучать от груди или от соски, а также когда ребенок идет в детский сад.

«При таком состоянии ребенок начинает неконтролируемо повреждать волосы на голове. Например, накручивает на палец в целях успокоения и выдергивает волосы. Таким образом, родители наблюдают формирование очагов на поверхности скальпа», — рассказывает врач, добавляя, что эта проблема требует вмешательства невролога. Маркова уточняет, что невролог может прописать ребенку капли для облегчения засыпания. В более тяжелых случаях, говорит она, может потребоваться помощь психиатра.

Кроме того, продолжает трихолог, алопеция может возникнуть у подростков на фоне расстройств пищевого поведения (РПП). При РПП состояние волос не всегда получается улучшить с помощью препаратов, и подростку, рассказывает Маркова, стоит посетить психиатра и дерматолога, а также наладить питание.

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Специалист также обратила внимание на то, что алопеция может быть вызвана аутоиммунным заболеванием, дефицитом витамина D, снижением гемоглобина или сывороточного железа. Все это, по ее словам, является поводом обратиться к врачу.

Ранее трихолог Сэм Синкир раскрыл одну из распространенных причин выпадения волос. Специалист заявил, что люди, принимающие горячий душ, больше других склонны к облысению.

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Александра Лисица
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