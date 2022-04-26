Трихолог перечислила причины детского облысения

Трихолог Маркова заявила, что выдергивание волос и РПП приводят к детской алопеции

Исполнительный директор Ассоциации «Профессиональное общество трихологов», врач клиники «Институт красивых волос», трихолог Юлия Маркова перечислила причины детской алопеции — частичного или полного выпадения волос на голове и других участках тела. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам Марковой, к детскому облысению приводит трихотилломания — выдергивание ребенком волос на фоне стресса. Это, уточняет она, может произойти, когда детей начинают отучать от груди или от соски, а также когда ребенок идет в детский сад.

«При таком состоянии ребенок начинает неконтролируемо повреждать волосы на голове. Например, накручивает на палец в целях успокоения и выдергивает волосы. Таким образом, родители наблюдают формирование очагов на поверхности скальпа», — рассказывает врач, добавляя, что эта проблема требует вмешательства невролога. Маркова уточняет, что невролог может прописать ребенку капли для облегчения засыпания. В более тяжелых случаях, говорит она, может потребоваться помощь психиатра.

Кроме того, продолжает трихолог, алопеция может возникнуть у подростков на фоне расстройств пищевого поведения (РПП). При РПП состояние волос не всегда получается улучшить с помощью препаратов, и подростку, рассказывает Маркова, стоит посетить психиатра и дерматолога, а также наладить питание.

Специалист также обратила внимание на то, что алопеция может быть вызвана аутоиммунным заболеванием, дефицитом витамина D, снижением гемоглобина или сывороточного железа. Все это, по ее словам, является поводом обратиться к врачу.

Ранее трихолог Сэм Синкир раскрыл одну из распространенных причин выпадения волос. Специалист заявил, что люди, принимающие горячий душ, больше других склонны к облысению.