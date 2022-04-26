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Филипп Киркоров рассказал о своей мечте

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о своей мечте

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о желании сыграть главную роль в трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Я мечтаю сыграть Короля Лира. Это про меня, про мою жизнь. Это ведь вершина айсберга, что все так весело, перья, стразы. Все видят только это. А если копнуть, все не так блестит и сияет. <....> Поэтому я вижу себя в этой роли», — сказал эстрадный артист.

Киркоров, в творческой карьере которого были роли в фильмах и мюзиклах, подчеркнул, что ему больше всего нравится перевоплощаться в отрицательных персонажей.

«Я играл Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", мой святой Валентин [в фильме "Любовь в большом городе"] спорный, в "Последнем богатыре" я сыграл Жар-птицу — олицетворение шоу-бизнеса, тоже отрицательное», — сказал исполнитель, добавив, что ему интересно раскрывать в подобных персонажах негативные черты, присущие каждому.

Ранее стало известно, что 54-летний советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров даст более ста концертов в честь своего юбилея после заявления о снижении доходов из-за ситуации в мире. Презентацию своего нового шоу «55. Gold the greatest hits», приуроченного к 55-летию, Киркоров начнет в июне 2022 года.

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Сергей Равин
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