В Кремле прокомментировали вопрос торговли газом с Европой

Песков прокомментировал условие Еврокомиссии по оплате российского газа в рублях

В Кремле прокомментировали вопрос о деталях расчетов при торговле газом с Европой. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки ведутся в соответствии с указом главы государства, предполагающим оплату в рублях. Его слова приводит ТАСС.

Вопросы о деталях таких расчетов он переадресовал в компанию «Газпром». «Все контакты с покупателями газа осуществляются по линии "Газпрома". Соответственно, информация по результатам этих контактов тоже обнародуется со стороны "Газпрома"», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал условие Еврокомиссии по оплате российского газа в рублях. Ранее стало известно о письме Еврокомиссии странам ЕС. В нем говорится, что европейские компании могут согласиться на систему оплаты российского газа в рублях, не нарушая санкций. Среди прочего Еврокомиссия допускает внесение оплаты в долларах или евро на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли.

Как говорила заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова, некоторые страны Европейского союза (ЕС) столкнутся с энергокризисом при введении полного эмбарго на газ из России. Зампред ЕК рассказала, что на данный момент Евросоюз работает над шестым пакетом санкций, однако, прежде чем вводить такие меры, в Брюсселе должны проверить готовность стран-участниц к последствиям жестких ограничений.

В конце марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Иностранные покупатели должны открыть счета в «Газпромбанке», в том числе рублевый. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.