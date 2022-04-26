В ФРГ рассказали о возможных действиях центробанков из-за санкций против России

Профессор Кранен: центробанки начнут прятать долларовые резервы после санкций против РФ

Заморозка резервов Банка России подтолкнет центральные банки других стран к тому, чтобы «прятать» свои долларовые резервы. О таких возможных действиях регуляторов рассказал в беседе с газетой Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.

Как считает профессор из ФРГ, теперь после санкций против России антизападные страны зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах. «Их вероятная реакция — диверсификация — не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком», — допустил Кранен.

Он пояснил, что центральные банки могут скрыть свои валютные резервы, в том числе путем создания «государственных подставных фирм». Кранен предположил, что сначала страны начнут хранить деньги небольшими частями на частном рынке капитала, из-за чего определить их владельца будет нельзя и что позволит им сохранять инвестиции на западных финансовых рынках.

Кроме того, полагает Кранен, поскольку США используют доллар в качестве оружия против России, это негативно скажется на статусе американской валюты как ключевой резервной валюты мира.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что разгон инфляции в большинстве развитых стран объясняется безответственностью финансовых властей. Он подчеркнул, что от таких действий страдает весь мир, а наиболее уязвимы — страны с невысоким уровнем дохода. Силуанов указал, что антироссийские санкции только усугубляют ситуацию.