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Лавров оценил предложение провести переговоры у стен «Азовстали»

Глава МИД Лавров назвал идею Киева о переговорах с РФ у «Азовстали» театральным жестом

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Идея Украины о проведении переговоров по обмену пленными и прекращению огня у стен завода «Азовсталь» в Мариуполе является не более чем театральным жестом. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, предложение Киева на этот счет носит инсценировочный характер, и оценивать его сколь-нибудь серьезно не имеет смысла.

«Видимо, хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить», — сказал Лавров.

Инициативу о проведении переговоров в непосредственной близости от завода «Азовсталь» выдвинул внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович 24 апреля. Он заявил, что это поможет спасти оказавшихся в окружении украинских морских пехотинцев и бойцов полка нацгвардии «Азов».

Ранее Лавров заверил, что Россия считает неприемлемой даже саму идею о ядерной войне. При этом он пояснил, что из-за конфликта на Украине ее риски возросли весьма существенно.

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Алевтина Запольская
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