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Россия заявила о готовности облегчить страдания жителей Украины

МИД России готов рассмотреть инициативы ООН по облегчению страданий жителей Украины

Фото: Pixabay

МИД России сообщил о готовности Москвы рассмотреть инициативы ООН по облегчению страданий жителей на Украине, если они будут на деле способствовать этому. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия готова рассмотреть конкретные инициативы, в том числе со стороны ООН, по облегчению страданий гражданского населения в зоне проведения специальной военной операции, если они будут на деле способствовать этой благородной цели», — говорится в заявлении ведомства по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ранее Лавров заявил, что кризис на Украине объясняется взятым США и их союзниками «курсом на безграничное расширение НАТО и однополярного мира». По его словам, это делалось для сдерживания России, так что Украина использовалась как плацдарм для раздражения.

О начале специальной операции в Донбассе Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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