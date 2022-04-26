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102-летняя любительница самогона назвала причину своего долголетия

Auburn Reporter: 102-летняя Дороти Персер назвала самогон причиной своего долголетия

Фото: Estudio Gourmet / Unsplash

102-летняя жительница США назвала два продукта и самодельный напиток, которые считает причиной своего долголетия. Об этом сообщает Auburn Reporter.

Дороти Персер, проживающая в Сиэтле, штат Вашингтон, отпраздновала знаменательную дату 13 апреля. «Ее секрет долголетия: два яйца на завтрак и бокал вина после обеда», — поделилась советом матери ее дочь Шелли О'Нил. Во время праздника сама именинница в шутку добавила, что прожила так долго, потому что в молодости была любительницей самогона.

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Персер родилась в 1920 году в городе Элленсбург в штате Вашингтон. В 16 лет она перебралась в Сиэтл, чтобы выучиться на косметолога, а в 1961 году открыла собственный салон красоты, которым управляла до 1999 года. Женщина вышла замуж и стала матерью троих детей. Персер всегда обожала активный образ жизни. Вместе с мужем она часто совершала лодочные прогулки, занималась водными лыжами, и играла в гольф до 98 лет.

Поздравить долгожительницу в доме престарелых Merrill Gardens пришли ее друзья, дети, внуки и правнуки, один из которых родился в один день с Персер.

Ранее продолжающая работать 101-летняя жительница США Дезире Энгель рассказала, что прожила так долго и сохранила ясность ума благодаря скрэбблу — настольной игре на составление слов, известной в России под названием «Эрудит».

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Никита Савин
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