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Зафиксировано крупнейшее марсотрясение за всю историю наблюдений

The Seismic Record: сейсмометр InSight Lander зафиксировал два крупнейших марсотрясения

Фото: NASA / JPL-Caltech

Сейсмометр НАСА InSight Lander зафиксировал два крупнейших марсотрясения за всю историю наблюдений. Об этом пишет The Seismic Record.

Сейсмические активности магнитудой 4,2 и 4,1 балла назвали S1000a и S0976a соответственно. Они произошли с разницей в 24 дня на дальней от посадочного модуля стороне Марса, причем первая — в долине Маринера, а точное местоположение второй установить не удалось.

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Уточняется, что S0976a и S1000a в пять раз сильнее предыдущего марсотрясения. Кроме того, S1000a была самой долгой сейсмической активностью, зарегистрированной на Марсе, она продолжалась 94 минуты. Полученные данные помогут исследователям лучше изучить ядро и мантию планеты.

В начале апреля 2022 года специалисты Австралийского национального университета озвучили гипотезу, согласно которой причиной регулярных марсотрясений в определенном регионе планеты является вулканическая активность.

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Елена Апазиди
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