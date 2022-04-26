Мать устроившего стрельбу в детсаду под Ульяновском рассказала о его прошлом

Мать стрелявшего в детсаду под Ульяновском рассказала, что он стал замкнутый со школы

Татьяна Валентиновна, мать молодого человека, устроившего стрельбу в детском саду под Ульяновском, рассказала о его прошлом. По словам женщины, он стал замкнутый еще со школы, пишет «Московский комсомолец».

Татьяна объяснила, что ее сын не выпивал. При этом его отец был «все время пьяный». Друзей у парня также не было.

На вопрос журналиста о том, интересовался ли сын другими случаями нападения на образовательные учреждения, женщина ответила отрицательно.

«Я не понимаю, я думала, это у него прошло. Ничего с ним такого не было с восьмого класса. Он просто стал замкнутый. Он хотел ходить с кем-то на работу», — объяснила она.

Такое поведение, отметила женщина, произошло после того, как «у него что-то в школе произошло».

О стрельбе в детском саду, который находится в поселке Вешкайма Ульяновской области, стало известно 26 апреля. По предварительным данным, напавший убил няню и двух детей, после чего покончил с собой.