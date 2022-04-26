Медведев пообещал «не заигрывать» с уходящими компаниями

Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет вести себя с иностранными компаниями «без сюсюканья»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в отношениях с уходящими из страны компаниями будет вести себя «без сюсюканья и заигрывания». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев утверждает, что иностранные компании уже спешат вернуться в Россию. «Чистая прибыль — для бизнеса этот аргумент весит куда больше, чем политические лозунги», — написал он.

«Особенно страшным», считает Медведев, для компаний стал параллельный импорт. «Россия не делала этого раньше, уважая интересы иностранных брендов в нашей стране, но раз уж они поступили так с нами, пусть не обижаются», — пояснил политик, пообещав зарубежным предприятиям «голый расчет».

Ранее 26 апреля стало известно, что работу в России возобновит сеть хозяйственных гипермаркетов OBI, но под другим названием. При этом сообщалось, что бизнес передается российскому инвестору.