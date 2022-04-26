Росгвардейцы нашли заминированные тела украинских военных под Харьковом

Росгвардейцы нашли заминированное тело военного ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области росгвардейцы предотвратили диверсию. Об этом во вторник, 26 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По их данным, военнослужащие спецподразделения ведомства обнаружили военную технику и тела погибших украинских военных и бойцов националистических формирований. Во время досмотра одного из тел саперы поняли, что оно заминировано. Благодаря их бдительности удалось обеспечить безопасный проход личного состава.

Сотрудники Росгвардии также обнаружили шалаш с погибшими военными Украины, вход в который был заминирован. Внутри оказалось брошенное при отступлении оружие, включающее американский противотанковый комплекс Javelin.

25 апреля сообщалось, что военнослужащие Росгвардии предотвратили попытку прорыва у населенного пункта в Харьковской области, в результате боя уничтожена бронегруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ).