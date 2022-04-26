Минобороны опубликовало кадры оставленной ВСУ базы хранения вооружения ПВО

Минобороны показало кадры оставленной ВСУ базы ремонта и хранения техники и вооружения ПВО

Министерство обороны России опубликовало кадры оставленной Вооруженными силами Украины (ВСУ) базы ремонта и хранения техники и вооружения противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующей видеозаписью ведомство поделилось с журналистами, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ведомства, на территории ремонтной базы обнаружено большое количество комплексов ПВО различного назначения, боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям.

Кроме того, по сведениям Минобороны, в ангаре находились цеха по ремонту и восстановлению поврежденной техники. Предполагается, что во время отступления подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике.

«На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении. Здесь различные наименования техники, всего около 100 единиц. Это "Тунгуска", "Шилка", радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники», — уточнили в министерстве.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтоженных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).