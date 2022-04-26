Великобритания столкнулась с избытком газа

Великобритания столкнулась с нехваткой хранилищ и избытком газа

Великобритания импортировала много природного газа, но в связи с окончанием отопительного сезона и нехваткой хранилищ страна столкнулась с его избытком, пишет Bloomberg.

В этом квартале Северо-Западная Европа получит рекордный объем импорта сжиженного природного газа, при этом основная часть будет поступать на три терминала Великобритании. Летом страна обычно экспортирует излишки топлива на континент, однако трубопроводы, ведущие в Европейский союз, могут пропустить лишь ограниченное количество газа. Крупнейшее хранилище Британии закрылось в 2017 году, а партии СПГ продолжают поступать в страну.

В результате топливо продается с дисконтом. «Скидка в основном связана с большими объемами СПГ и ограничениями возможности экспорта излишков на континент», — сказал глава отдела исследований природного газа и углерода в Energy Aspects Ltd Тревор Сикорски. Великобритания не имеет прямой зависимости от импорта российского газа, отмечает издание. Страна получает топливо с внутренних морских месторождений и по трубопроводам из Норвегии и ЕС.

Ранее Великобритания отказалась платить за российские товары, такие как газ, рублями. В Лондоне отметили, что правительство поддерживает связь с британскими компаниями, на которые может повлиять поручение российского президента Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.