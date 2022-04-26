Россиян предостерегли от ухода на ипотечные каникулы

Коллекторы оценили суммы переплат по ипотеке при оформлении кредитных каникул на полгода

Ипотечные каникулы, оформленные на полгода, увеличивают первоначальный срок кредита на три года, а переплату по нему — более чем на 20 процентов, подсчитали эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант». Соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

При уходе на ипотечные каникулы, позволяющие россиянам взять паузу в погашении кредита не более чем на шесть месяцев, больше всего придется заплатить тем, кто оформил ипотеку в конце 2021-го — начале 2022 года, на волне роста стоимости недвижимости и банковских ставок, предостерегли специалисты.

По их оценке, если заемщик оформлял ипотеку в 2018 году (средняя сумма кредита тогда составляла 1,9 миллиона рублей) и решит воспользоваться каникулами с 1 апреля по 1 октября 2022 года, то срок окончания ипотеки вместо 2033 года настанет в 2035-м. При оформлении кредита в январе 2022-го (средняя сумма — 3,3 миллиона) первоначальный срок погашения с 2043-го продлится до 2046 года. В первом случае сумма переплаты по кредиту составит 15 процентов (или 260 тысяч рублей), во втором — 21 процент (752 тысячи) рублей.

«Чем дольше длятся каникулы, тем больше финальная переплата, — указали эксперты. — Дальше простая математика: вариант хотя бы частичного погашения долга во время каникул выгоднее полного отказа от платежей, так как любая внесенная сумма позволяет снизить сумму будущих процентов». В начале срока кредитования платежная пауза обойдется дороже, чем если кредит погашался хотя бы пару лет, заключили аналитики.

Ранее в апреле исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ, показало, что более половины россиян (57 процентов) намерены в течение трех лет улучшить свои жилищные условия несмотря на сложившуюся социально-экономическую ситуацию. Отремонтировать имеющееся жилье планируют 36 процентов опрошенных, а 21 процент хотел бы в последующие три года купить новую недвижимость.