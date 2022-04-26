В ростовском зоопарке родился детеныш муфлона

Детеныш муфлона родился в ростовском зоопарке в середине апреля

Детеныш муфлона родился в ростовском зоопарке в середине апреля. Об этом сообщает местный портал «Красная весна» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По информации издания, муфлон — жвачное парнокопытное животное рода баранов, которое является ближайшим родственником домашней овцы. Отмечается, что пол животного пока не известен, поскольку он родился меньше недели назад.

«В семье муфлонов пополнение. Детенышу меньше недели, а он уже не отстает от взрослых и активно исследует вольер», — уточнили сотрудники зоопарка и добавили, что жители и гости города уже могут понаблюдать за животным, несмотря на его возраст.

Ранее в апреле в зоопарке Ростова-на-Дону также появилась еще одна красная мартышка. Детеныш, которого назвали Джимми, родился в конце февраля у пары мартышек Иветты и Султана. При этом самка отказалась от малыша, в результате заботу о нем взяли на себя зоологи.

В то же время в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» на свет появились трое тигрят. К посту, опубликованному в группе работником учреждения, прилагается несколько видео. На одном из роликов видно, как взрослая тигрица Багира вылизывает своих детенышей, пока те неуклюже делают свои первые шаги. Еще одна запись запечатлела момент отдыха маленьких тигрят.