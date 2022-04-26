Россиянам будут сообщать о вскрытии их машин и квартир

МВД оповестит собственников о вскрытии машины или квартиры в их отсутствие

Министерство внутренних дел России (МВД) опубликовало приказы, согласно которым собственникам автомобилей и квартир будут сообщать о вскрытии их владений. Об этом пишет «Российская газета».

21 декабря 2021 года президент Владимир Путин подписал поправки в закон «О полиции», которые расширяют полномочия полицейских. Теперь им можно проникать в различные помещения, на земельные участки, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории, чтобы задержать преступников. При угрозе теракта или для задержания преступников, подозреваемых в нетрезвого водителя полицейские имеют право вскрыть машину. При этом представляться им разрешено уже после задержания правонарушителя. В некоторых случаях, если полицейские узнают, что в автомобиле лежат наркотики, оружие, взрывчатка, они могут вскрыть машину в отсутствие владельца.

Новые приказы прописывают, как нужно уведомить собственника о вскрытии его автомобиля или квартиры. Полиция обязана направить или вручить ему уведомление о том, что квартира или машина была вскрыта — заказным письмом, по факсу или через интернет с официального адреса электронной почты органа внутренних дел. Выполнить такую задачу требуется не позднее, чем через 24 часа с момента вскрытия квартиры или машины.

Вручить уведомление сотрудник полиции должен лично под подпись на втором экземпляре с указанием даты и времени вручения. Если владелец квартиры или автомобиля отказывается получить на руки уведомление и расписаться на нем, сотрудник полиции должен на втором экземпляре сделать запись об этом и направить уведомление по почте или через интернет.

Ранее Федеральная налоговая служба опровергла информацию из СМИ о внезапных визитах их сотрудников в квартиры россиян. В ведомстве отметили, что граждане имеют право на неприкосновенность жилища, а все проверки граждан по-прежнему проводятся на территории налогового органа.